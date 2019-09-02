Днепропетровский облсовет даст по 15 тыс. гривень лучшим представителям молодежи

Днепропетровский областной совет объявил о конкурсе на премию за достижения в разных сферах общественной жизни, профессиональной деятельности, активное участие в развитии региона.

Прием документов будет осуществляться с 2 сентября по 2 октября текущего года, сообщает пресс-служба облсовета.

Облсовет объявил вручит премию активной молодежи lp.edu.ua

Премия будет вручаться в следующих категориях:

за вклад в развитие местного самоуправления и местной самоорганизации населения, общественного движения;

за героические поступки, самоотверженность при выполнении общественного долга, вклад в укрепление государственности;

за социально-правовую защиту детства, материнства и отцовства, утверждение роли семьи в обществе, гуманистическую и волонтерскую деятельность;

за вклад в развитие промышленного сектора, аграрной сферы, внедрение творческих, новых идей, стартапов в создании и ведении бизнеса;

за вклад в развитие "зеленой" модернизации экономики области, внедрение "зеленых идей", ведение "зеленого" бизнеса, защиту окружающей природной среды;

за достижения в научной и педагогической деятельности;

за достижения в культурно-художественной деятельности, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, формирование национального самосознания населения;

за вклад в развитие сферы охраны здоровья населения, популяризацию здорового образа жизни;

за достижение успехов в спортивной деятельности, развитие спортивного движения;

за активную журналистскую деятельность;

"Юные дарования Днепропетровщины" (14-17 лет).

В конкурсе могут принять участие граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированные на территории области.

Документы для участия подают юридические лица всех форм собственности, общественные организации и другие объединения граждан.

Организации могут подавать только по одному кандидату в рамках одной категории.

Вместе с документами необходимо будет предоставить факты и доказательства достижений - видео, фото, заметки в прессе, отзывы, грамоты, сертификаты, благодарности и прочее за 2018-2019 годы.

Отбор кандидатов будет осуществляться путем открытого online-голосования. По итогам голосования в каждой категории отберут по 10 кандидатов с наибольшим количеством голосов. В дальнейшем комиссия определит по 5 победителей в каждой категории.

Победители получат премии в размере до 15 тыс. гривень (без учета налогов).

Финансирование премии будет осуществляться из бюджета области в рамках целевой программы.

Полный список документов, а также критерии отбора опубликованы на сайте облсовета.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на День Независимости 19-летняя курсантка Национальной академии внутренних дел Карина Щербинина самостоятельно задержала грабителя. Полицейская увидела, что двое мужчин бежали с украденной женской сумкой, догнала и задержала их. Мужчин передали следственно-оперативной группе.

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