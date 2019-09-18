Днепр накроют дожди и шквальный ветер

В Днепре сильно изменятся погодные условия.

Так, на территории области объявили штормовое предупреждение, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода Городские Новости Красноярск

18 сентября синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы будут увеличиваться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем 15-20 градусов.

Новости В Украине объявили штормовое предупреждение

В четверг, 19 сентября, ночь пройдет без осадков, а днем ожидается дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов, а днем поднимется до 14-16 градусов.

В пятницу, 20 сентября, синоптики прогнозируют дожди на целый день. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов, днем 12-14 градусов.

Карта

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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