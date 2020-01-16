Днепр накроет туман: синоптики дали прогноз погоды на 16 января

В четверг, 16 января, день в Днепре пройдет без осадков.

С утра и до самого вечера небо над городом будет скрыто за облаками. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики прогнозируют от -1 до +1 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -2 до -4.

Днепропетровский региональный гидрометцентр предупреждает водителей об опасном тумане - видимость на дорогах снизится до 200-400 метров.

Туман в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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