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16 января • обновлено в 06:39
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Карина Бондаренко

Днепр накроет туман: синоптики дали прогноз погоды на 16 января

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В четверг, 16 января, день в Днепре пройдет без осадков.

С утра и до самого вечера небо над городом будет скрыто за облаками. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики прогнозируют от -1 до +1 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -2 до -4.

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Днепропетровский региональный гидрометцентр предупреждает водителей об опасном тумане - видимость на дорогах снизится до 200-400 метров.

Днепр накроет туман: синоптики дали прогноз погоды на 16 января

Туман в Днепре

Туман в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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