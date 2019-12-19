Днепр без аэропорта: тендер на проектирование "обещания Зеленского" отменили

Тендерный комитет отклонил все предложения по проектированию аэропорта в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, теперь Днепр не получит аэропорт в обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским сроки.

По результатам проведенного аукциона самым выгодным оказалось предложение компании "Прогресстех-Украина", однако комиссия признала его несоответствующей требованиям тендера.

"Сегодня пришла плохая весть из "ПроЗорро": тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменен! Это значит, что теперь новый тендер, и следующий год команда Зеленского потратит только на проектировочные работы в лучшем случае. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже вообще речь не идет!", – сообщил экс-министр.

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Омелян отметил, что громкие заявления президента построить 15 аэропортов за пять лет являются невозможными.

"Поскольку каждый аэропорт строится минимум два года, а реально – три года, то Зеленскому, чтобы успеть за пять лет построить 15 аэропортов – ежегодно надо начинать строительство 5-6 аэродромов. Каждая взлетная полоса – это около 100 млн долл США, терминал – 30-50 млн долл (терминал может построить концессионер). Что мы имеем на 2020 год? Зеленский пообещал построить только три аэропорта: в Днепре, Мукачево и Измаиле", – рассказал Омелян.

По его словам, денег в бюджете хватит только на ремонт аэропорта в Измаиле, а строительства в Мукачево точно не будет.

"Есть ли субвенция на Измаильский аэропорт - не известно. Но в любом случае средств там хватит только на ремонт, а не строительство нового. На Мукачевский - точно нет, так его финансирование должно происходить за счет Программы развития Карпат, средства на которую не предусмотрены", – добавил экс-министр.

Проект аэропорта в Днепре Пресс-служба ДнепрОГА

Как писал OBOZREVATEL ранее, строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепропетровской области планируют начать уже летом 2020 года. Проект реконструкции "авиационной артерии" полностью готов к воплощению в жизнь.

Над проектом будут параллельно работать ОГА и частный инвестор. За государственные средства построят взлетно-посадочную полосу – на это в госбюджете-2020 уже заложено 1 млрд гривень.

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