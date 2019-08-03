Дикие танцы и драйвовые песни: в Днепре стартовал масштабный фестиваль "БеzViz". Фоторепортаж

В Днепре 2 августа на Монастырском острове начался музыкальный фестиваль "БеzViz".
Мероприятие будет длиться три дня. Здесь есть все: парк развлечений, фудкорт, ярмарки, мастер-классы и многое другое, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.
На фестивале установили три сцены: White, Yellow и Module. На каждой из них выступают известные украинские группы.
Фестиваль организовали по программе "Культурная столица"
Кроме этого, на территории есть красивые фотозоны, где каждый желающий может сделать фото.
В первый день масштабного мероприятия на главной сцене выступили популярные артисты: INDT, VIVIENNE MORT, KADEBOSTANY и Бумбокс. Они взорвали публику и подарили яркие эмоции.
На других сценах днепрян покоряли своими выступлениями Detach, Karyotype, Joryj Kloc, а также Хамерман знищує віруси.
Joryj Kloc
Днепряне с нетерпением ждали выхода на сцену любимых звезд. Благодаря фестивалю Днепр накрыла волна улыбок счастливых и довольных людей.
OBOZREVATEL делится атмосферой кайфового фестиваля, чтобы вы проникли в этот мир драйвовой музыки.
KADEBOSTANY
KADEBOSTANY
KADEBOSTANY
KADEBOSTANY
Артисты вызвали море эмоций у днепрян
Бумбокс
Бумбокс
Атмосфера на фестивале зашкаливала
Бумбокс
Бумбокс
Бумбокс
Joryj Kloc
Joryj Kloc
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