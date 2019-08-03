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Дикие танцы и драйвовые песни: в Днепре стартовал масштабный фестиваль "БеzViz". Фоторепортаж

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В Днепре 2 августа на Монастырском острове начался музыкальный фестиваль "БеzViz".

Мероприятие будет длиться три дня. Здесь есть все: парк развлечений, фудкорт, ярмарки, мастер-классы и многое другое, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

На фестивале установили три сцены: White, Yellow и Module. На каждой из них выступают известные украинские группы.

Фестиваль организовали по программе "Культурная столица"

Фестиваль организовали по программе "Культурная столица"

Кроме этого, на территории есть красивые фотозоны, где каждый желающий может сделать фото.

В первый день масштабного мероприятия на главной сцене выступили популярные артисты: INDT, VIVIENNE MORT, KADEBOSTANY и Бумбокс. Они взорвали публику и подарили яркие эмоции.

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На других сценах днепрян покоряли своими выступлениями Detach, Karyotype, Joryj Kloc, а также Хамерман знищує віруси.

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Днепряне с нетерпением ждали выхода на сцену любимых звезд. Благодаря фестивалю Днепр накрыла волна улыбок счастливых и довольных людей.

OBOZREVATEL делится атмосферой кайфового фестиваля, чтобы вы проникли в этот мир драйвовой музыки.

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KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

Артисты вызвали море эмоций у днепрян

Артисты вызвали море эмоций у днепрян

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Атмосфера на фестивале зашкаливала

Атмосфера на фестивале зашкаливала

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Joryj Kloc

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Фестиваль
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