Дикие танцы и драйвовые песни: в Днепре стартовал масштабный фестиваль "БеzViz". Фоторепортаж

В Днепре 2 августа на Монастырском острове начался музыкальный фестиваль "БеzViz".

Мероприятие будет длиться три дня. Здесь есть все: парк развлечений, фудкорт, ярмарки, мастер-классы и многое другое, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

На фестивале установили три сцены: White, Yellow и Module. На каждой из них выступают известные украинские группы.

Фестиваль организовали по программе "Культурная столица"

Кроме этого, на территории есть красивые фотозоны, где каждый желающий может сделать фото.

В первый день масштабного мероприятия на главной сцене выступили популярные артисты: INDT, VIVIENNE MORT, KADEBOSTANY и Бумбокс. Они взорвали публику и подарили яркие эмоции.

На других сценах днепрян покоряли своими выступлениями Detach, Karyotype, Joryj Kloc, а также Хамерман знищує віруси.

Joryj Kloc

Днепряне с нетерпением ждали выхода на сцену любимых звезд. Благодаря фестивалю Днепр накрыла волна улыбок счастливых и довольных людей.

OBOZREVATEL делится атмосферой кайфового фестиваля, чтобы вы проникли в этот мир драйвовой музыки.

Новости Концерт певицы TAYANNA на День молодежи в Днепре собрал 7 тысяч зрителей

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

Артисты вызвали море эмоций у днепрян

Бумбокс

Бумбокс

Атмосфера на фестивале зашкаливала

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Как сообщал OBOZREVATEL, снег и лед: яркий фестиваль в Китае удивил сеть.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал