В Днепре 4 июля состоится день открытых дверей в Ситуационном и Кинологическом центрах, а также Полку полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Экскурсии проведут в честь Дня Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Национальная полиция Украины МВД Украины

Мероприятия, которые запланированы:

9.00 - Ситуационный центр ГУНП (ул. Пилипа Орлика, 3): обзорная экскурсия по центру с рассказом о его работе и демонстрацией технических характеристик.

10.00 - Кинологический центр ГУНП (ул. Дальняя, 2): обзорная экскурсия по территории кинологического центра и показательные выступления кинологов со служебными собаками (задержка условного нарушителя, поиск скрытых вещей, общий курс дрессировки).

11.00 - база Полка полиции специального назначения (ул. Столетова, 21): показательные приемы рукопашного боя, демонстрация образцов спецвооружения и техники, показательные выступления со служебной собакой.

Запись на экскурсии по телефону: 066-913-34-06 или 098-667-67-68.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Национальной полиции был учрежден указом экс-президента Петра Порошенко от 10 декабря 2015 года.

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