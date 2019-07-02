В Днепре 4 июля состоится день открытых дверей в Ситуационном и Кинологическом центрах, а также Полку полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Экскурсии проведут в честь Дня Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Национальная полиция Украины
МВД Украины
Мероприятия, которые запланированы:
9.00 - Ситуационный центр ГУНП (ул. Пилипа Орлика, 3): обзорная экскурсия по центру с рассказом о его работе и демонстрацией технических характеристик.
10.00 - Кинологический центр ГУНП (ул. Дальняя, 2): обзорная экскурсия по территории кинологического центра и показательные выступления кинологов со служебными собаками (задержка условного нарушителя, поиск скрытых вещей, общий курс дрессировки).
11.00 - база Полка полиции специального назначения (ул. Столетова, 21): показательные приемы рукопашного боя, демонстрация образцов спецвооружения и техники, показательные выступления со служебной собакой.
Запись на экскурсии по телефону: 066-913-34-06 или 098-667-67-68.
Как сообщал OBOZREVATEL, День Национальной полиции был учрежден указом экс-президента Петра Порошенко от 10 декабря 2015 года.
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