Да будет свет! На Днепропетровщине перекрыли дорогу с требованием восстановить электричество

Жители Кривого Рога, которые остались без света из-за урагана, вышли на акцию протеста.

На ул. Гетьманской электричество отсутствует уже шестой день. Об этом сообщает "0564.ua".

Перекрытие дороги 0564.ua

Жильцы требуют немедленного возобновления ремонтных работ.

Сотрудникам патрульной полиции удалось успокоить протестующих и убедить их приостановить акцию протеста. В случае, если спустя 30 минут коммунальщики не начнут ремонт сетей, люди грозятся снова перекрыть проезд.

Проезд заблокирован 0564.ua

Криворожане согласились подождать 0564.ua

Жители ждут приезда коммунальщиков 0564.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители Донбасса перекрыли дороги и обратились к Зеленскому.

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