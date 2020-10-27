Чтобы в домах было опрятно: в Днепре председателя ОСМД начали получать специальные доски для объявлений

В Днепре председателям ОСМД начали выдавать доски для объявлений. На каждой из них указаны номера телефонов горячей линии городского совета для обращений граждан.

Разработать и предоставить представителям ОСМД специальные доски для размещения актуальной информации было решено по результатам диалога с мэром Борисом Филатовым. Первоначально доски для объявлений получили самые активные объединения, участвующие в программах софинансирования и проходят обучение. (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"У нас в ОСМД является регулярная потребность информирования жителей. По результатам диалога с мэром Борисом Филатовым было решено разработать и предоставить представителям ОСМД специальные доски для размещения актуальной информации: отчетов, планов работ, которые будут проводиться в доме. Это важно для совладельцев, чтобы они понимали, на что расходуются средства. Городской голова неоднократно отмечал, что ОСМД является одним из фундаментальных образований. Потому в них входят самоорганизующиеся люди, которые несут ответственность за дом. Конечно и в дальнейшем вместе с нашим мэром Борисом Филатовым будем развивать работу с ОСМД, ЖСК и ОСН. Так, в частности, одна из инициатив мэра "Реновация лифтов" будет наравне с другими проэктам продолжаться и в дальнейшем ", – отмечает специалист по работе с ОСМД, ЖСК и ОСН департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Владислав Макарец.

Председатель ОСМД "Кольская, 19" Леонид Бушкет рассказывает, что они создали объединение пять лет назад и довольно активно участвуют в программах софинансирования: "В последнее время много бумажной продукции, которой облепляют все вокруг в доме. Очень трудно потом убирать это . Спасибо отдела по работе с ОСН и объединениями граждан за предоставление досок ".

Четыре доски на все подъезды получила и председатель ОСМД "Высоковольтная, 12" Людмила Кубрак: "Я благодарна за информационные доски. Мы столкнулись с тем, что сейчас существует очень много информации, которую необходимо сообщать жителям дома. Это и о ремонтах, долги , сборы и тому подобное. Так у нас возникает информационный обмен. нам не хочется заклеивать стены, а хочется, чтобы дом был красивым и уютным ".

Председатель ОСМД "Аэродром №14 и №15" Алиса Руссо получила восемь досок на каждый из подъездов: "Любая информация должна находиться на доске для ознакомления людей. Спасибо за то, что о нас заботятся. Мы участвуем в программах софинансирования и уже многое смогли вместе сделать в доме. Городская власть дает нам много информации, помогает в решении проблем, если они возникают. спасибо им за это ".

Отметим, что выдача информационных досок происходит поэтапно. 480 ОСМД их уже получили. В ближайшее время обеспечат еще 1000.