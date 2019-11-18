Часть Днепра останется без света: список адресов

Во вторник, 19 ноября, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
KP.UA
Так, света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Ближняя, 29, 31, 33/3, 33/4, 33/5;
ул. Фосфорная, 5а;
ул. Данила Галицкого, 14а, 13, 19
ул. Ближняя, 31.
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 77а, 79, 83, 83/к1, 83/к2, 83/к3, 83/к4.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Калиновая, 24, 26;
ул. Ковалевской, 11;
ул. Решетиловская, 14 — 22;
ул. Путиловская, 15 — 23.
Соборный район:
пр. Героев, 3, 3а, 5д, 7, 9, 11;
ул. Набережной Победы, 112;
ул. Грушевого, 4;
пер. Баррикадный, 11 — 17;
спуск Крутогорный, 7, 15, 15а;
ул. Гусенко, 40 — 50, 19б, 23, 25;
ул. Гончара, 36 — 44, 25;
ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;
ул. Чернышевского, 25;
ул. Писаржевского, 11.
Шевченковский район:
ул. Кука, 1 — 39, 2 — 36;
ул. Терпигорева;
пер. Терпигорева;
ул. Скляренко, 37 — 72, 11а, 11в, 46г, 39, 49, 35, 59;
ул. Тонконог;
пер. Тонконог;
ул. Познанского, 21 — 37, 28 — 48;
пер. Познанского.
Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.
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