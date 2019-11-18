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18 ноября • обновлено в 17:16
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София Ковнир
София Ковнир

Часть Днепра останется без света: список адресов

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Во вторник, 19 ноября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

KP.UA

Так, света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Ближняя, 29, 31, 33/3, 33/4, 33/5;

  • ул. Фосфорная, 5а;

  • ул. Данила Галицкого, 14а, 13, 19

  • ул. Ближняя, 31.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 77а, 79, 83, 83/к1, 83/к2, 83/к3, 83/к4.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Калиновая, 24, 26;

  • ул. Ковалевской, 11;

  • ул. Решетиловская, 14 — 22;

  • ул. Путиловская, 15 — 23.

Соборный район:

  • пр. Героев, 3, 3а, 5д, 7, 9, 11;

  • ул. Набережной Победы, 112;

  • ул. Грушевого, 4;

  • пер. Баррикадный, 11 — 17;

  • спуск Крутогорный, 7, 15, 15а;

  • ул. Гусенко, 40 — 50, 19б, 23, 25;

  • ул. Гончара, 36 — 44, 25;

  • ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;

  • ул. Чернышевского, 25;

  • ул. Писаржевского, 11.

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Шевченковский район:

  • ул. Кука, 1 — 39, 2 — 36;

  • ул. Терпигорева;

  • пер. Терпигорева;

  • ул. Скляренко, 37 — 72, 11а, 11в, 46г, 39, 49, 35, 59;

  • ул. Тонконог;

  • пер. Тонконог;

  • ул. Познанского, 21 — 37, 28 — 48;

  • пер. Познанского.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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