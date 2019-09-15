Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 16 сентября несколько районов останутся без электричества.
Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
MRPL.city
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Корсакова, 2-70,1-51;
ул. Тернопольская;
ул. Капитальная, 13-29,18-26.
Чечеловский район:
ул. Водопьянова, 3-73, 2-74;
ул. Трофима Романченко, 1-23, 2-18;
ул. Керченская, 1-19, 2-20;
ул. Батайская, 1-31, 2-26;
ул. Баллистичная, 2-22;
ул. Шляховская, 1-31, 2-34;
ул. Содружества, 1-23, 2-28;
ул. Амбулаторная, 1, 2.
Шевченковский район:
ул. Саксаганского, 36-46,27-45.
Амур-Нижнеднепровский район:
Донецкое шоссе, 114,116,118;
ул. Терещенская, 22,24,26.
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