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15 сентября • обновлено в 12:18
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Часть Днепра останется без света: список адресов

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В Днепре 16 сентября несколько районов останутся без электричества.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Корсакова, 2-70,1-51;

  • ул. Тернопольская;

  • ул. Капитальная, 13-29,18-26.

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Чечеловский район:

  • ул. Водопьянова, 3-73, 2-74;

  • ул. Трофима Романченко, 1-23, 2-18;

  • ул. Керченская, 1-19, 2-20;

  • ул. Батайская, 1-31, 2-26;

  • ул. Баллистичная, 2-22;

  • ул. Шляховская, 1-31, 2-34;

  • ул. Содружества, 1-23, 2-28;

  • ул. Амбулаторная, 1, 2.

Шевченковский район:

  • ул. Саксаганского, 36-46,27-45.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • Донецкое шоссе, 114,116,118;

  • ул. Терещенская, 22,24,26.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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