Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 16 сентября несколько районов останутся без электричества.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.city

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Корсакова, 2-70,1-51;

ул. Тернопольская;

ул. Капитальная, 13-29,18-26.

Чечеловский район:

ул. Водопьянова, 3-73, 2-74;

ул. Трофима Романченко, 1-23, 2-18;

ул. Керченская, 1-19, 2-20;

ул. Батайская, 1-31, 2-26;

ул. Баллистичная, 2-22;

ул. Шляховская, 1-31, 2-34;

ул. Содружества, 1-23, 2-28;

ул. Амбулаторная, 1, 2.

Шевченковский район:

ул. Саксаганского, 36-46,27-45.

Амур-Нижнеднепровский район:

Донецкое шоссе, 114,116,118;

ул. Терещенская, 22,24,26.

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