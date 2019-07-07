Часть Днепра останется без газа: названы улицы и сроки

В Днепре с 8 по 19 июля отключат газ на 11 дней.

Запланировано ряд работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаза" (чтобы посмотреть список адресов, доскролльте до конца страницы).

Газоснабжение восстановят после проверки состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

Отключение газа Покров News

В "Днепрогаз" обратились к жителям Днепра с просьбой обеспечить доступ работников газового хозяйства к оборудованию в своих квартирах и домах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут второй тариф на газ и пересчитают тепло.

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