Часть Днепра останется без газа: названы улицы и сроки

В Днепре с 8 по 19 июля отключат газ на 11 дней.
Запланировано ряд работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаза" (чтобы посмотреть список адресов, доскролльте до конца страницы).
Газоснабжение восстановят после проверки состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.
Отключение газа
Покров News
В "Днепрогаз" обратились к жителям Днепра с просьбой обеспечить доступ работников газового хозяйства к оборудованию в своих квартирах и домах.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут второй тариф на газ и пересчитают тепло.
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