Чиновники в Днепре обсудили перспективы развития транспортного комплекса

В Днепровской городском совете, в рамках очередного заседания комиссии Общественного контроля, депутаты, общественность, представители профильного департамента и коммунальных предприятий обсудили актуальное по развитию транспортной отрасли в городе.

"Темой развития общественного транспорта интересуются практически все жители, поскольку так или иначе являются пассажирами автобусов, троллейбусов, трамваев или метро. Транспортная реформа в городе продолжается. Эту отрасль можно назвать, так сказать, "прорывной", поскольку действительно многое сделано, усовершенствовано, и этого нельзя не заметить. Постепенно маршрутки меняются на большие комфортабельные автобусы, также обновляется подвижной состав трамваев, троллейбусов, открываются новые троллейбусные маршруты. Впрочем, у пассажиров все же возникают отдельные вопросы, претензии, замечания и по интервалам движения, льготному проезду на автобусных маршрутах и т.д.", – сказал депутат горсовета Павел Головаха.

Среди затронутых во время заседания вопросов: почему не все маршруты после карантина возобновили работу, когда полностью исчезнут так называемые маршрутки ( "газели" и "спринтеры"), почему существуют большие интервалы движения на троллейбусных маршрутах, когда введут единый электронный билет и тому подобное.

"Да, действительно, есть несколько автобусных маршрутов, которые после карантина не возобновили свою работу, поскольку перевозчики за экономической ситуации не смогли обеспечить качественные и безопасные перевозки пассажиров на маршрутах. Но это не значит, что маршруты вполне закрыли. На восстановление работы нужен некоторый период и постепенно такие маршруты начинают полноценно работать, обновляя свой подвижной состав. Не так давно возобновили работу маршруты №118 и №107. На последнем частично появились автобусы большой вместимости", – рассказал заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР Александр Лещенко.

Представитель мэрии также подчеркнул, что в городе и в дальнейшем будет продолжаться программа "Смерть маршруткам" по замене "спринтеров" и "газелей" на большие автобусы с низким полом.

"Так, сейчас на разных маршрутах работают уже более 200 таких машин. Планируем, чтобы к 2022 году на маршрутах вполне были большие автобусы. Небольшие машины могут быть на отдельных, совсем коротких маршрутах. Кроме того, за последние годы большое внимание уделялось развитию электротранспорта. Так, открыто четыре новых троллейбусных маршрута, а также еще четыре маршрута для удобства пассажиров продлен. Закуплено более 100 троллейбусов и 40 трамваев. Впрочем, существует такая проблема, как нехватка водителей. Это, прежде всего, и объясняет ситуацию с большими интервалами движения на некоторых троллейбусных маршрутах", – сказал он.

Со своей стороны, заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков добавил, что Днепр – один из немногих городов Украины, где работает учебно-производственный центр, который готовит водителей трамваев и троллейбусов. Сейчас здесь уже заканчивают обучение 50 человек, которые вскоре пополнят штат водителей.

"К слову сказать, к нам едут работать водителями трамваев и троллейбусов из других городов, например, Харькова, Запорожья, Кривого Рога, поскольку предлагаем большую заработную плату. Но все равно, водителей не хватает. Многие из них на пенсию выходят или оставляют работу из-за другие жизненные обстоятельства", – заметил Сусленков.

На заседании также прокомментировали и вопрос целесообразности закупки трамваев, которые были в употреблении, а не новых.

"Покупать новые трамваи пока слишком дорого. Так, два новых вагона могут стоить 62 млн. грн., тогда как те, что были в употреблении обходятся в 4, 4 млн. грн. Тем более, такие вагоны в хорошем состоянии. У нас они проходят небольшую модернизацию и нормально потом работают на городских маршрутах", – подчеркнул Александр Лещенко.

"Обсудили сегодня крайне важную и всегда актуальную тему. Многие вопросы прозвучали и услышали на них развернутые и профессиональные ответы. Главное, что городские власти не останавливается на достижениях, а продолжает делать общественный транспорт в Днепре комфортным", – подытожил депутат горсовета Александр Черкасский.