Бордели, порностудия и "наркокартель": на Днепропетровщине полиция провела масштабные рейды

Полиция Днепропетровской области за последние несколько дней выявила бордели, которые работали под прикрытием массажного салона, домашнюю порностудию и нарколабораторию.

Как стало известно OBOZREVATEL, правоохранители провели масштабные рейды в регионе.

Так, в ночь на 4 июля в Кривом Роге стражи порядка "накрыли" два борделя, которые работали под видом массажного салона. Сейчас полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса, которые арендовали помещения в двух районах города для секс-услуг. Уже открыто уголовное производство.

В Кривом Роге организовали бордель

В этот же день полицейские Днепропетровской области установили личность женщины, которая устроила домашнюю порностудию. Подозреваемая прямо дома снимала видео, а результат своей "режиссерской" работы выкладывала в интернет. Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения. Всю технику и банковские карты у женщины были изъяты, как вещественные доказательства.

На Днепропетровщине женщина организовала порностудию

В том же Кривом Роге областные правоохранители "накрыли" ОПГ, члены которой производили и сбывали наркотики: метамфетамин, каннабис, опий. Проведено 40 обысков, задержано 10 человек в возрасте от 20 до 53 лет. четверо из них ранее судимы за аналогичные преступления.

Полиция разоблачила группировку наркосбытчиков

Предварительно установлено, что незаконный бизнес приносил им ежемесячно полтора миллиона гривен.

Также 5 июля во дворе 49-летнего жителя Кривого Рога полиция нашла 360 кустов высушенного каннабиса, 250 граммов сухого вещества зеленого цвета и 10 патронов разного калибра. На приусадебном участке правоохранителей обнаружили еще более 800 кустов конопли. В тот же день полицейские провели еще один обыск дома у ранее судимого 34-летнего криворожца, во время которого изъяли около 100 граммов вещества белого цвета, похожего на наркотическое.

У жителя Кривого Рога нашли 360 кустов каннабиса

Правоохранители области проверяют обоих мужчин на причастность к распространению наркотиков.

В Новомосковске полиция разоблачила преступную группировку наркосбытчиков-закладчиков. Сбытом наркотиков занимались трое мужчин 19-30 лет и 53-летняя женщина. Ежемесячно наркобизнес приносил им около 200 тысяч гривен.

6 июля правоохранители области провели пять обысков дома у членов ОПГ, в ходе которых у злоумышленников было изъято 44 пакета с наркотическим веществом "Метадон", 3 пакета и бумажный сверток с марихуаной, 3 стартовых пистолета, переделанных под патроны метательного действия, 32 патрона к ним и деньги. Кроме этого изъяли пустые пакеты, весы и мобильные телефоны. Все вещественные доказательства направили на проведение экспертизы, уточнили в областной полиции. Одного из преступников уже задержали, решается вопрос о мере пресечения другим членам группировки. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Как отметил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Огурченко, борьба с наркобизнесом – один из приоритетов работы областной полиции, работа проводится системно.

Начальник ГУ НП в Днепропетровской области Владимир Огурченко

"Такая масштабная отработка не единоразовая акция, это системная, беспощадная борьба со злом. Наша задание – уничтожить рынок наркотиков во всех его проявлениях, начиная от спроса, и заканчивая предложением", – подчеркнул Огурченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности в мае задержали в Киеве мужчину с крупной партией кокаина, который он приобрел для дальнейшего сбыта.