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Бордели, порностудия и "наркокартель": на Днепропетровщине полиция провела масштабные рейды

Святослав Фадеев
Днепр
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Полиция Днепропетровщины провела масштабные рейды

Полиция Днепропетровщины провела масштабные рейды.

Полиция Днепропетровской области за последние несколько дней выявила бордели, которые работали под прикрытием массажного салона, домашнюю порностудию и нарколабораторию.

Как стало известно OBOZREVATEL, правоохранители провели масштабные рейды в регионе.

Так, в ночь на 4 июля в Кривом Роге стражи порядка "накрыли" два борделя, которые работали под видом массажного салона. Сейчас полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса, которые арендовали помещения в двух районах города для секс-услуг. Уже открыто уголовное производство.

В Кривом Роге организовали бордель

В Кривом Роге организовали бордель

В этот же день полицейские Днепропетровской области установили личность женщины, которая устроила домашнюю порностудию. Подозреваемая прямо дома снимала видео, а результат своей "режиссерской" работы выкладывала в интернет. Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения. Всю технику и банковские карты у женщины были изъяты, как вещественные доказательства.

На Днепропетровщине женщина организовала порностудию

На Днепропетровщине женщина организовала порностудию

В том же Кривом Роге областные правоохранители "накрыли" ОПГ, члены которой производили и сбывали наркотики: метамфетамин, каннабис, опий. Проведено 40 обысков, задержано 10 человек в возрасте от 20 до 53 лет. четверо из них ранее судимы за аналогичные преступления.

Полиция разоблачила группировку наркосбытчиков

Полиция разоблачила группировку наркосбытчиков

Предварительно установлено, что незаконный бизнес приносил им ежемесячно полтора миллиона гривен.

Также 5 июля во дворе 49-летнего жителя Кривого Рога полиция нашла 360 кустов высушенного каннабиса, 250 граммов сухого вещества зеленого цвета и 10 патронов разного калибра. На приусадебном участке правоохранителей обнаружили еще более 800 кустов конопли. В тот же день полицейские провели еще один обыск дома у ранее судимого 34-летнего криворожца, во время которого изъяли около 100 граммов вещества белого цвета, похожего на наркотическое.

У жителя Кривого Рога нашли 360 кустов каннабиса

У жителя Кривого Рога нашли 360 кустов каннабиса

Правоохранители области проверяют обоих мужчин на причастность к распространению наркотиков.

В Новомосковске полиция разоблачила преступную группировку наркосбытчиков-закладчиков. Сбытом наркотиков занимались трое мужчин 19-30 лет и 53-летняя женщина. Ежемесячно наркобизнес приносил им около 200 тысяч гривен.

6 июля правоохранители области провели пять обысков дома у членов ОПГ, в ходе которых у злоумышленников было изъято 44 пакета с наркотическим веществом "Метадон", 3 пакета и бумажный сверток с марихуаной, 3 стартовых пистолета, переделанных под патроны метательного действия, 32 патрона к ним и деньги. Кроме этого изъяли пустые пакеты, весы и мобильные телефоны. Все вещественные доказательства направили на проведение экспертизы, уточнили в областной полиции. Одного из преступников уже задержали, решается вопрос о мере пресечения другим членам группировки. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Как отметил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Огурченко, борьба с наркобизнесом – один из приоритетов работы областной полиции, работа проводится системно.

Начальник ГУ НП в Днепропетровской области Владимир Огурченко

Начальник ГУ НП в Днепропетровской области Владимир Огурченко

"Такая масштабная отработка не единоразовая акция, это системная, беспощадная борьба со злом. Наша задание – уничтожить рынок наркотиков во всех его проявлениях, начиная от спроса, и заканчивая предложением", – подчеркнул Огурченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности в мае задержали в Киеве мужчину с крупной партией кокаина, который он приобрел для дальнейшего сбыта.

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