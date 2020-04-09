"Когда все закончится, мы сможем гордиться собой": Филатов записал трогательное обращение к днепрянам. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально обратился к "уставшим" от карантина жителям города. Тем, кто считает временные ограничения чрезмерными, он напомнил о реальных проблемах, с которыми уже столкнулись многие украинцы. Обращение к согражданам Филатов опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Поверьте, я знаю все. Из этого кабинета я вижу проблемы каждого. И пытаюсь помочь всем, к кому могу дотянутся. Мы учимся жить в новой, страшной реальности, и этот карантин - общий для нас всех. Но каждый переживает его по-разному. Поэтому тот, кто не знает, чем себя занять дома, пусть посоветуется с матерью четырёх детей, которая разрывается между кухней, работой "на удаленке" и онлайн обучением малышни. Тот, кому наскучили прогулки по саду частного дома, пусть представит себя в тесной комнатушке общежития, где за стеной пьянствуют соседи" - перечислил мэр Днепра.

По мнению Филатова, многие украинцы попросту забыли о том, что такое настоящие трудности и настоящая опасность.

"Тот, кто не может выбрать себе фильм перед сном, пусть задаст вопрос доктору: "Что снится врачам "инфекционки" после ночных дежурств?" Тот, кто переживает, что наберет во время карантина лишних килограммов, пусть вспомнит, что в городе есть тысячи семей, которым нечем накормить своих детей. Тот, кому страшно умереть от коронавируса, пусть попросит совета у солдата, каждый день рискующего получить пулю от вражеского снайпера. У тех ребят, которых спасают в нашей больнице Мечникова. Тот, кто жалуется, что вынужден теперь отказаться от личного водителя, пусть знает, что после остановки общественного транспорта целые посёлки и микрорайоны фактически оказались отрезанными от города. А есть те люди, кто тратит сегодня в два раза больше времени, чтобы добраться на работу. На хлебозавод или в больницу", - подчеркнул Филатов.

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