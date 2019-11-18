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18 ноября • обновлено в 16:04
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Жестоко избили по дороге домой: в Днепре после 4 дней комы скончался 19-летний парень

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В Днепре 18 ноября в больнице скончался 19-летний каменчанин Александр Полях, который был жестоко избит неизвестной компанией 14 ноября.

За жизнь парня боролись медики областной клинической больницы имени Мечникова. Потерпевший умер, не приходя в сознание, сообщили на странице "Министерство добрых дел" в Facebook.

В Днепре после 4 дней комы скончался 19-летний парень

В Днепре после 4 дней комы скончался 19-летний парень

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В день нападения Александра доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Неравнодушные каменчане организовали сбор средств на дорогостоящее лечение пострадавшего.

Жестоко избили по дороге домой: в Днепре после 4 дней комы скончался 19-летний парень

Страница "Министерство добрых дел" в Facebook

Жестоко избили по дороге домой: в Днепре после 4 дней комы скончался 19-летний парень

Страница "Министерство добрых дел" в Facebook

Сегодня стало известно о смерти потерпевшего.

"Мне написали, что Саша умер. Наши соболезнования его семье. Все собранные деньги переведем сегодня вечером для организации похорон", – сообщили в группе.
Жестоко избили по дороге домой: в Днепре после 4 дней комы скончался 19-летний парень

Страница "Министерство добрых дел" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа. На помощь пострадавшему вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков. Все обстоятельства случившегося выясняли правоохранители.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок избили подростка смерть
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