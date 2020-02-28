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28 февраля • обновлено в 19:05
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Защищал Украину в ООС: в Днепре пропал военный. Фото и приметы

2.1т
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В Днепре разыскивают пропавшего военнослужащего 39-летнего Евгения Сенника, который принимал активное участие в зоне ООС.

Последний раз мужчина выходил на связь со своей матерью 19 февраля и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел, пишет Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

В Днепре пропал военный

В Днепре пропал военный

Днепр оперативный

Если вы знаете, где сейчас находится Евгений, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.

В Днепре пропал военный

В Днепре пропал военный

Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
ООС пропал человек
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hunt andres
hunt andres
Да грохнули этого бугая. Усбагойтесь)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я даже не сомневаюсь,сначала в тюрьму отъедаться,потом обмен и вот новоиспеченный "герой" как Сенцов
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