Защищал Украину в ООС: в Днепре пропал военный. Фото и приметы

В Днепре разыскивают пропавшего военнослужащего 39-летнего Евгения Сенника, который принимал активное участие в зоне ООС.

Последний раз мужчина выходил на связь со своей матерью 19 февраля и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел, пишет Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

В Днепре пропал военный Днепр оперативный

Если вы знаете, где сейчас находится Евгений, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.

В Днепре пропал военный Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!