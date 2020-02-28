Защищал Украину в ООС: в Днепре пропал военный. Фото и приметы

В Днепре разыскивают пропавшего военнослужащего 39-летнего Евгения Сенника, который принимал активное участие в зоне ООС.
Последний раз мужчина выходил на связь со своей матерью 19 февраля и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел, пишет Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.
В Днепре пропал военный
Днепр оперативный
Если вы знаете, где сейчас находится Евгений, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.
В Днепре пропал военный
Днепр оперативный
Как писал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
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