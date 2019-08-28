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Заколол ножом: в Кривом Роге произошло жестокое убийство

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В Кривом Роге Днепропетровской области ранее судимый местный житель избил и изрезал ножом своего 57-летнего товарища.

Конфликт между мужчинами возник на почве обвинений в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Кривом Роге мужчина зарезал друга

В Кривом Роге мужчина зарезал друга

astv.ru

Новости
Пырнул в живот: в Кривом Роге произошла кровавая поножовщина

Преступление произошло вечером 26 августа в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Между двумя знакомыми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. В ходе конфликта 54-летний горожанин нанес смертельные ранения знакомому, после чего скрылся с места преступления.

Мужчину еще живого нашли в доме родственники, после чего сразу вызвали скорую и полицию. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Вероятного убийцу задержали полицейские. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина зверски убил жену. Между супругами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевое ранение в шею. Медики скорой помощи доставили потерпевшую в больницу, однако спасти её не удалось.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина убийство пострадали украинцы
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