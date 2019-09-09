Загорелся на ходу: в Днепре произошло ЧП с грузовиком

В Днепре 9 сентября на улице Передовой на ходу загорелся КамАЗ.
По предварительной информации, причиной возгорания послужила неисправная проводка. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре на ходу загорелся грузовик
Новости Мелитополя
Шоферу удалось покинуть горящую кабину самостоятельно. Водитель сразу же принялся тушить пожар, однако огонь только усиливался.
Спустя несколько минут на подмогу прибыли патрульные. С помощью огнетушителя полицейские ликвидировали пожар в кабине. Не проехали мимо и другие водители, которые помогали тушить огонь водой.
В Днепре полыхал грузовик
Информатор
Полностью справиться с возгоранием удалось еще до приезда пожарных.
По словам водителя, изначально загорелся щиток приборов, после чего огонь распространился на кабину.
В Днепре полыхал грузовик
Информатор
В результате происшествия никто не пострадал.
Детали инцидента выясняли правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Днепре произошло тройное ДТП. На перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского столкнулись Toyota, Chevrolet и Kia. В результате аварии пострадала пассажирка одной из иномарок.
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