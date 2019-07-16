Задушил и сбросил в колодец: жителя Орловщины судят за убийство беременной женщины

Новомосковская прокуратура направила в суд обвинение в отношении 24-летнего жителя села Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области в убийстве беременной сожительницы.

Жертва преступления находилась на 9 месяце беременности, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

24 канал

"В конце апреля 2019 года житель с. Орловщина вместе с сожительницей, которая находилась на девятом месяце беременности, распивали алкогольные напитки в своем доме. На бытовой почве между ними возникла ссора, во время которой человек толкнул женщину на пол, а когда потерпевшая начала оказывать сопротивление - задушил ее", - сказано в нем.

После этого мужчина попытался скрыть следы преступления и сбросил тело в колодец во дворе.

Судебное разбирательство уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, продолжается.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 24-летний мужчина убил свою мать, нанеся ей 252 удара ножом.

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