Взрывы и "коктейли Молотова": спецназ Днепропетровщины провел зрелищные учения

В среду, 31 июля, в Каменском Днепропетровской области прошли совместные учения подразделений силовых структур.

Участники мероприятия должны были отработать свои действия в случае возникновения массовых беспорядков, передает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Каменском прошли учения по подавлению массовых беспорядков

В учениях были задействованы сотрудники военизированного формирования Юго-Восточного регионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции ("ЦИКЛОН-ВОСТОК"), групп быстрого реагирования Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областей, подразделения особого назначения полиции Днепропетровской области и подразделения Национальной полиции "КОРД" в Днепропетровской области.

На учениях перед правоохранителями поставили задачу локализовать беспорядки

Роли заключенных и заложников исполнили силовики

Новоназначенный врио главы полиции Днепропетровщины Артем Васицкий также наблюдал за учениями

Всего в мероприятии задействовали около 350 человек

"Необходимость тех учений, которые будут происходить сегодня, возникла в связи с теми событиями, которые произошли в Черкасской колонии №62, Одесской колонии №51 и Пятихатской колонии №122, где произошли массовые беспорядки осужденных, потому учения, которые будут проводиться сегодня, имеют две цели. Первое – это повышение навыков личного состава действовать в экстремальных ситуациях такого характера, как массовые беспорядки, захват заложников, при их освобождении, а также отражение нападения на учреждение ... Учения будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевым", – сказал журналистам первый заместитель начальника межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации Минюста перед началом мероприятия.

По его словам, в учениях задействовано около 350 человек. Основной целью правоохранителей была локализация массовых беспорядков и недопущение жертв и пострадавших.

По легенде, заключенные колонии взбунтовались, захватили заложников и начали требовать освобождения и деньги.

"Заключенные" готовятся дать отпор

Все действия развивались в трех локациях. В частности, в здании бывшего производственного цеха "заключенные" выстроили баррикады и приготовились к сопротивлению. На втором этаже того же здания находились вымогатели с заложником, а на улице - толпа сочувствующих, которые поддерживали бунтовщиков.

Все "роли" исполняли представители правоохранительных органов, а на подготовку сценария у "взбунтовавшихся" были сутки.

"Бунтовщики" захватили заложника

Участники учений справились с первой задачей

Заложник был освобожден, а 2-й этаж – взят под контроль

Во время учений стороны задействовали оружие, заряженное холостыми патронами, слезоточивый газ, взрывпакеты, "коктейли Молотова", камни, "заключенные" зажгли в помещении покрышки и мусор.

Правоохранители в свою очередь задействовали пожарную машину для тушения огня.

В итоге подразделения справились с поставленными задачами.

В здании установили баррикаду и зажгли костры

"Заключенные" подожгли мусор

Обе стороны высоко оценили действия друг друга.

"Они справились с задачей. Мы давали очень хороший отпор, и видно было, что действия достойны пятерки", – поделился с журналистами представитель "заключенных", начальник отдела режима охраны Мелитопольской колонии 144.

В ходе учений защищавшиеся отступили за баррикаду

В силовиков бросали тяжелые камни

В свою очередь заместитель командира формирования "ЦИКЛОН-ВОСТОК", который в ходе учений руководил силовиками, также дал положительную оценку действиям условного противника.

"Сопротивление было по пятибалльной системе на все 5. То есть наши группы еще не сталкивались с таким ярым сопротивлением, плюс, этого в планах не было согласовано, они применяли взрывпакеты, у них были "коктейли Молотова". Это не было согласовано и мы уже действовали по ситуации", – сказал он.

Правоохранители несколько раз выстрелили в воздух

Условия учений – приближенные к реальным боевым

В то же время он отметил, что во время учений возникли явные проблемы с коммуникацией между группами, из-за чего было потеряно время.

Журналисты также были вынуждены работать в экстремальных условиях

Без пострадавших от слезоточивого газа не обошлось

При штурме от взрыва разбилось стекло пожарной машины

По словам первого замначальника межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, сотрудники их военизированного формирования впервые участвуют в таких масштабных учениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины.

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