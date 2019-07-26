Вырвали дверь и похитили деньги: в Днепре неизвестные обокрали торговый павильон

В Днепре на проспекте Александра Поля двое мужчин незаконно проникли в киоск и ограбили его.

Ограбление произошло около 5:00 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Ограбление в Днепре Саратов 24

На месте инспекторам удалось установить детали произошедшего. По словам заявительницы, двое неизвестных мужчин вырвали двери киоска и забрали у нее денежные средства, прихватив также несколько пачек сигарет. Из-за сильного волнения женщина не смогла назвать конкретных примет нападавших, вспомнила только одежду и телосложение последних.

В ходе отработки района на предмет выявления лиц, причастных к правонарушению, полицейские обнаружили лиц, похожих по ориентировке.

При осмотре у одного из них инспекторы выявили пропавшие денежные средства. Заявительница узнала своих обидчиков. Мужчины не отрицали свою причастность к проступку.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств события.

В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон Патрульная полиция в Днепропетровской области

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