Вырвали дверь и похитили деньги: в Днепре неизвестные обокрали торговый павильон

В Днепре на проспекте Александра Поля двое мужчин незаконно проникли в киоск и ограбили его.
Ограбление произошло около 5:00 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Ограбление в Днепре
Саратов 24
На месте инспекторам удалось установить детали произошедшего. По словам заявительницы, двое неизвестных мужчин вырвали двери киоска и забрали у нее денежные средства, прихватив также несколько пачек сигарет. Из-за сильного волнения женщина не смогла назвать конкретных примет нападавших, вспомнила только одежду и телосложение последних.
В ходе отработки района на предмет выявления лиц, причастных к правонарушению, полицейские обнаружили лиц, похожих по ориентировке.
При осмотре у одного из них инспекторы выявили пропавшие денежные средства. Заявительница узнала своих обидчиков. Мужчины не отрицали свою причастность к проступку.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств события.
В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон
Патрульная полиция в Днепропетровской области
В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон
Патрульная полиция в Днепропетровской области
В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон
Патрульная полиция в Днепропетровской области
В Днепре неизвестные ограбили торговый павильон
Патрульная полиция в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве "под носом" у инспекторов ограбили инкассаторскую машину.
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