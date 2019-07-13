Выкинул с четвертого этажа: в Днепре мужчина зверски убил собаку. Фото 18+

В Днепре мужчина выбросил свою собаку с балкона на четвертом этаже.

Живодер убил щенка питбультерьера. Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко на своей странице в Facebook (Внимание! Фото 18+).

В Днепре мужчина зверски убил собаку Facebook Mykhailo Lysenko

Как рассказал заммэра, на место происшествия полицию вызвали соседи мужчины. Известно, что он был ранее судим.

Живодер Facebook Mykhailo Lysenko

На мужчину, который убил собаку, составлен протокол за жестокое обращение с животными.

Facebook Mykhailo Lysenko

Заммэра ищет юриста, который поможет посадить живодера за решетку.

"У меня в подписчиках и друзьях много юристов и адвокатов. Кто готов (не бесплатно) поддержать обвинение в суде? Все расходы беру на себя. Любые расходы. За убитого щенка прошу этой падле два года лишения свободы как минимум. Если такие есть - готов к диалогу. Мы не мордор, такие твари для нашего города исключение. Им не место среди нас". - написал Лысенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пляже Днепра жестко избили мужчину и женщину: все подробности.

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