Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Выкинул с четвертого этажа: в Днепре мужчина зверски убил собаку. Фото 18+

559 Читать материал на украинском

В Днепре мужчина выбросил свою собаку с балкона на четвертом этаже.

Живодер убил щенка питбультерьера. Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко на своей странице в Facebook (Внимание! Фото 18+).

В Днепре мужчина зверски убил собаку

В Днепре мужчина зверски убил собаку

Facebook Mykhailo Lysenko

Как рассказал заммэра, на место происшествия полицию вызвали соседи мужчины. Известно, что он был ранее судим.

Новости
"Любовь всей моей жизни!" Филатов поделился трогательной историей о своих домашних любимцах: фото
Живодер

Живодер

Facebook Mykhailo Lysenko

На мужчину, который убил собаку, составлен протокол за жестокое обращение с животными.

Выкинул с четвертого этажа: в Днепре мужчина зверски убил собаку. Фото 18+

Facebook Mykhailo Lysenko

Заммэра ищет юриста, который поможет посадить живодера за решетку.

"У меня в подписчиках и друзьях много юристов и адвокатов. Кто готов (не бесплатно) поддержать обвинение в суде? Все расходы беру на себя. Любые расходы. За убитого щенка прошу этой падле два года лишения свободы как минимум. Если такие есть - готов к диалогу. Мы не мордор, такие твари для нашего города исключение. Им не место среди нас". - написал Лысенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пляже Днепра жестко избили мужчину и женщину: все подробности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр живодер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel