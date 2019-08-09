Вскрыл вены кухонным ножом: под Днепром мужчина пытался свести счеты с жизнью

30-летний житель Кривого Рога пытался совершить суицид.
Инцидент произошел 8-го августа около 23:00. Об этом сообщает "Первый городской".
В Кривом Роге мужчина резал себе вены
FOR.kg
Молодой человек порезал себе вены и отказывался от помощи врачей или родных. Это случилось на улице Громова, что на Карнаватке.
На место происшествия прибыла полиция. Потерпевшего госпитализировали в первую городскую больницу.
Под Днепром мужчина вскрыл вены кухонным ножом
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре открыли уникальную станцию приема вторсырья.
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