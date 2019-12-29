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29 декабря • обновлено в 19:34
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Все заволокло дымом: из ТЦ Днепра срочно эвакуировали людей. Фото

1.4т
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В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на проспекте Гагарина в торговом центре "Лето" произошло возгорание.

По предварительной информации, люди были эвакуированы до момента приезда на место спасателе. Об этом сообщил Информатор.

Предварительно, на первом этаже здания в туалете под потолком произошло короткое замыкание. В результате этого начала тлеть проводка, и помещение заполнилось дымом, —

По информации от сотрудников ГСЧС, возгорание удалось ликвидировать еще до приезда бригады.

Возгорание в ТЦ Днепра

Возгорание в ТЦ Днепра

Информатор

Возгорание в ТЦ Днепра

Возгорание в ТЦ Днепра

Информатор

Возгорание в ТЦ Днепра

Возгорание в ТЦ Днепра

Информатор

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Кроме спасателей на место также прибыли полицейские и медики, но их помощь не понадобилась. В результате происшествия никто не пострадал. Точную причину возгорания установят полицейские.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Набережной Победы сгорела Mazda. Спасателям удалось предотвратить возгорание других автомобилей.

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Место
Украина Днепр
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