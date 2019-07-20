В центре Днепра водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку

В ночь на субботу возле здания цирка в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил 18-летнюю девушку-пешехода.

ДТП произошло около 1:00, передает Информатор.

Водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку Информатор

На место происшествия в скором времени прибыли полиция и медики.

У девушки диагностированы травмы глаза и брови, сотрясение мозга. Она госпитализирована в детскую областную больницу.

По словам очевидцев, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения и пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что маршрутка сбила пенсионерку возле ТРЦ в Днепре.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!