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В центре Днепра водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку

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В ночь на субботу возле здания цирка в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил 18-летнюю девушку-пешехода.

ДТП произошло около 1:00, передает Информатор.

Водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку

Водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку

Информатор

На место происшествия в скором времени прибыли полиция и медики.

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У девушки диагностированы травмы глаза и брови, сотрясение мозга. Она госпитализирована в детскую областную больницу.

По словам очевидцев, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения и пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что маршрутка сбила пенсионерку возле ТРЦ в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП полиция
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