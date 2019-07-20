В центре Днепра водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку

В ночь на субботу возле здания цирка в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил 18-летнюю девушку-пешехода.
ДТП произошло около 1:00, передает Информатор.
Водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку
Информатор
На место происшествия в скором времени прибыли полиция и медики.
У девушки диагностированы травмы глаза и брови, сотрясение мозга. Она госпитализирована в детскую областную больницу.
По словам очевидцев, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения и пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что маршрутка сбила пенсионерку возле ТРЦ в Днепре.
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