В центре Днепра мужчина вонзил в себя нож на глазах у толпы. Фото и видео 18+

В четверг, 17 сентября, в Днепре мужчина вонзил себе в живот нож на глазах у прохожих.

Инцидент случился около 17:30 возле здания Днепропетровской областной государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец произошедшего Дмитрий Кошка. Внимание! Фото и видео 18+

По словам Дмитрия, неизвестный нанес себе увечье в знак протеста. Что именно он хотел сказать этим поступком, пока неизвестно.

На место оперативно прибыли полицейские и "скорая". Потерпевшему оказали неотложную помощь, после чего госпитализировали.

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