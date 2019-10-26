Во время полета у пассажирского самолета Борисполь – Днепр отказал один из двигателей.
Сообщение о происшествии поступило в субботу, 26 октября, около 12:30, передает "Информатор".
В небе над Днепром случилось серьезное ЧП с самолетом (иллюстрация)
twnews.com.ua
Отмечается, что на борту было 45 пассажиров.
Для помощи в экстренной ситуации направили пожарно-спасательное отделение.
В 12:49 самолет смог совершить удачную посадку. Погибших и пострадавших нет.
Какой именно компании принадлежит самолет, достоверно неизвестно.
Согласно расписанию, в 12:40 в Днепре должен был приземлиться рейс 7W-101 авиакомпании WindRose. В авиакомпании отмечают, что проблем с самолетами у них не было.
Ранее OBOZREVATEL писал, что под Львовом утром 4 октября аварийно сел самолет Ан-12, на борту которого находилось восемь человек: из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!