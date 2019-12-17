В Кривом Роге сообщают о возможных взрывах на Новый год

16 декабря правоохранители получили электронное сообщение на почту с угрозами о том, что прогремит серия взрывов на территории Кривого Рога.

По информации Криворожского отдела полиции, автор письма представился как "огненный смерчь".

Неизвестный угрожает совершить серию взрывов в Кривом Роге unn

Аноним заявил, что взрывы произойдут во время новогодних праздников в местах массовых скоплений людей. Речь идет о торговых центрах, гипермаркетах, больницах, роддомах, детских садах, школах, вузах города, а также о маршрутных такси и даже автозаправках. О конкретной дате и конкретных местах вероятных взрывов речь в сообщении не идет.

Неизвестный заявил, что новогодние праздники превратятся в массовую гибель людей в случае, если его требования не будут выполнены. Но конкретные требования не озвучил.

Полиция провела проверки, взрывчатку не обнаружили.

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