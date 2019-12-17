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17 декабря • обновлено в 11:20
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Яна Коваль

В Кривом Роге сообщают о возможных взрывах на Новый год

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16 декабря правоохранители получили электронное сообщение на почту с угрозами о том, что прогремит серия взрывов на территории Кривого Рога.

По информации Криворожского отдела полиции, автор письма представился как "огненный смерчь".

Неизвестный угрожает совершить серию взрывов в Кривом Роге

Неизвестный угрожает совершить серию взрывов в Кривом Роге

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Аноним заявил, что взрывы произойдут во время новогодних праздников в местах массовых скоплений людей. Речь идет о торговых центрах, гипермаркетах, больницах, роддомах, детских садах, школах, вузах города, а также о маршрутных такси и даже автозаправках. О конкретной дате и конкретных местах вероятных взрывов речь в сообщении не идет.

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Неизвестный заявил, что новогодние праздники превратятся в массовую гибель людей в случае, если его требования не будут выполнены. Но конкретные требования не озвучил.

Полиция провела проверки, взрывчатку не обнаружили.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Кривом Роге женщину с инвалидностью бросили на произвол судьбы.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости взрыв Новый Год-2020
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