В Кривом Роге психически больная мама избивает своих детей: ужасное видео

В Кривом Роге Днепропетровской области неуравновешенная женщина постоянно избивает своих детей.

Как сообщает соседка Ирина Уманская в Facebook, она сама стала свидетелем побоев ребенка по голове. Также каждый день слышны крики и унижения детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мама бьет детей Правмир

Девушка призывает общественность присоединиться к решению этой ситуации:

"Мои попытки зафиксировать, как ребенку 3 лет стучат по голове, закончились царапинами на лице! Органы местного самоуправления, уполномоченные, и директор местной школы, также органы опеки и попечительства - все уведомлены об этом! Но никакой реакции нет. Полиция ехала на вызов 1,5 часа, пока мать била и бросала своего ребенка", – рассказала соседка.

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