В Кривом Роге пропала девушка со шрамом. Фото и видео

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую Надежду Данько.

19 июня девушка ушла из дома и не вернулась, сообщил "Кривой Рог Life".

Надежда была одета в брюки горчичного цвета и футболку. На ногах черные кроссовки с люрексом. С девушкой был рюкзак черного цвета.

Пропавшей 26 лет, но выглядит значительно моложе. На правой брови - шрам.

"Доченька, отзовись, мы любим тебя и ждем домой", - обращается мама Надежды и дает свой номер телефона для тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки - 096 173 84 23. Или же 102.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Новоград-Волынском, Житомирской области, пропал военный Андрей Ставинский, который проходил службу по контракту в воинской части, дислоцированной в районном центре.