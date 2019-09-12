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12 сентября • обновлено в 12:47
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В Кривом Роге полицейского поймали на взятке: подробности

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Оперуполномоченный Криворожского отделения полиции вымогал взятку у подозреваемого в преступлении. За деньги он обещал повлиять на следователя или "смягчить" квалификацию преступления.

Кроме того, полицейский говорил мужчине, что следователь не будет просить суд применять относительно него меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранителя задержали во время получения ним взятки в размере 10 тысяч гривен в порядке ст.208 КПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

На Днепропетровщине полицейского поймали на взятке

На Днепропетровщине полицейского поймали на взятке

ТСН

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В случае доказательства его вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге полицейского поймали на взятке: подробности

Пресс-служба Государственного бюро расследований

В Кривом Роге полицейского поймали на взятке: подробности

Пресс-служба Государственного бюро расследований

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе детективы НАБУ задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. Руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов.

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Украина Днепр
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как??? В случае доказательства??? Так его задержали на взятке. Или его обвинили не законно? А если не докажут то что? Оставят в качестве премии? Повысят? Наградят орденом? Сделают слугой народа? Класс
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