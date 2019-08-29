В Кривом Роге полицейских поймали на крупной взятке

В Кривом Роге Днепропетровской области двух полицейских поймали на взятке.
Они требовали 15 тысяч гривень, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
Как стало известно, оперуполномоченные работают в отделе Криворожского ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Взятка
Informator.news
Так, при воздействии на следователя местного отдела полиции по непривлечению двух граждан к уголовной ответственности, должностные лица полиции требовали от них взятку в сумме 15 тысяч гривень.
Правоохранителей задержали после передачи части обусловенной суммы взятки в размере 5 тысяч гривень.
Сейчас в прокуратуре проводят следственные действия.
Задержанным готовят подозрение в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Взятка
Пресс-служба военной прокуратуры
Взятка
Пресс-служба военной прокуратуры
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге вспыхнул пожар в пятиэтажке: пострадал ребенок.
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