В Кривом Роге погиб мужчина во время пожара в жилом доме. Фото

В воскресенье, 5 апреля, в Кривом Роге на улице Качалова произошел пожар в четырехэтажном доме.

В 01:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе в одном из домов идет дым из квартиры на втором этаже.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в помещении кухни жилой квартиры на втором этаже. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и деревянный пол на площади три квадратных метра.

РБК-Украина Мужчина погиб во время пожара в квартире

Пожарные тушили огонь почти 30 минут. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. К ликвидации пожара привлечено семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области произошел пожар в частном жилом доме. 52-летнего владельца жилья спасти не удалось – его бездыханное тело нашли во время ликвидации пожара.

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