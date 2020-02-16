В Кривом Роге подросток перерезал себе вены: названа "романтическая" причина

В субботу, 15 февраля, Кривом Роге Днепропетровской области нацгвардейцы во время патрулирования заметили молодого человека с порезанной рукой.

Как оказалось, парень пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил Первый Городской.

Нацгвардейцы патрулировали улицы в Долгинцевском районе. Среди гаражей они заметили парня с перерезанными венами на руке. Ему оказали первую помощь и остановили кровотечение, забинтовав запястье.

На место инцидента вызвали полицию, также сообщили о состоянии подростка его родным. Как оказалось, на такой радикальный шаг молодой человек решился из-за неразделенной любви.

В Кривом Роге подросток перерезал себе вены Днепр Час

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 4 января на территории дендрологического парка обнаружили труп мужчины. Умерший сидел под деревом, а веревка от его шеи была обмотана вокруг ветки.

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