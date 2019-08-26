В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы: подробности

На железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили тело мертвого мужчины с отрезанной головой.

По предварительной информации, железная дорога принадлежит предприятию "АрселорМиттал", передает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службы компании и полиции Кривого Рога (Осторожно! Фото может шокировать!).

Иллюстрация http://press-centr.com

Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге.

Позже правоохранители установили личность погибшего.

По информации издания, погибший - 29-летний ветеран антитеррористической операции.

Фотография с места происшествия "Первый городской"

Отмечается, что мужчина не работал на предприятии.

Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.

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