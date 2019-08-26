В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы: подробности

На железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили тело мертвого мужчины с отрезанной головой.
По предварительной информации, железная дорога принадлежит предприятию "АрселорМиттал", передает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службы компании и полиции Кривого Рога (Осторожно! Фото может шокировать!).
Иллюстрация
http://press-centr.com
Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге.
Позже правоохранители установили личность погибшего.
По информации издания, погибший - 29-летний ветеран антитеррористической операции.
Фотография с места происшествия
"Первый городской"
Отмечается, что мужчина не работал на предприятии.
Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.
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