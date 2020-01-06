В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в магазине: пострадала продавщица

В Кривом Роге Днепропетровской области 6 января неизвестный открыл огонь в мебельном магазине.

Мужчина несколько раз выстрелил в голову 37-летней продавщице. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в магазине Информатор

Инцидент случился в Металлургическом районе на улице Криворожстали. Горожанин проник в помещение с травматическим оружием, из которого совершил несколько выстрелов продавщице в голову. Мотив такого поступка остается неизвестным.

Злоумышленник скрылся с места преступления до приезда правоохранителей. Пострадавшую госпитализировали в "тысячку" с серьезными повреждениями головы и глаза.

На данный момент полицейские активно разыскивают преступника. Успел ли забрать мужчина что-то из магазина – неизвестно.

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в магазине Первый городской

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в магазине Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Ивана Акинфеева пьяный мужчина избил врача, который прибыл по вызову "скорой". В результате нападения медик получил серьезные травмы.

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