В Кривом Роге мужчина публично покончил с собой: фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 77-летний мужчина выстрелил из травматического оружия себе в голову в городском парке.
Трагедия случилась днем 28 сентября в Долгинцевском районе. Об этом сообщает Первый Городской.
В Кривом Роге мужчина публично покончил с собой
Первый Городской
Правоохранители начали выяснять подробности случившегося.
Происшествие случилось в парке
Первый Городской
Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу. На происшествие не успели отреагировать еще три автомобиля.
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