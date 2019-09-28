В Кривом Роге мужчина публично покончил с собой: фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 77-летний мужчина выстрелил из травматического оружия себе в голову в городском парке.

Трагедия случилась днем 28 сентября в Долгинцевском районе. Об этом сообщает Первый Городской.

В Кривом Роге мужчина публично покончил с собой Первый Городской

Правоохранители начали выяснять подробности случившегося.

Происшествие случилось в парке Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу. На происшествие не успели отреагировать еще три автомобиля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram