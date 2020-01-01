В Днепре жестко сбили пешехода: опубликованы фото.18+

В среду, 1 января, в Днепре на Слобожанском проспекте Chevrolet сбил мужчину. Пострадавший получил сильные повреждения.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло около 6:25.

На Слобожанском проспекте сбили пешехода Информатор

По предварительной информации, Chevrolet двигался в сторону выезда из Днепра. В это время, в неположенном месте на дорогу выбежал мужчина практически перед автомобилем. Водитель ехал на большой скорости, не успел затормозить и сбил пешехода.

На Слобожанском проспекте сбили мужчину Информатор

Пострадавший в тяжелом состоянии Информатор

Мужчина выбежал на дорогу Информатор

Водитель не успел затормозить Информатор

На месте событий работали 2 наряда полиции и 2 бригады скорой помощи. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №6 в тяжелом состоянии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре произошло кровавое ДТП.

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