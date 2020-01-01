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1 января • обновлено в 13:06
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В Днепре жестко сбили пешехода: опубликованы фото.18+

1.2т
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В среду, 1 января, в Днепре на Слобожанском проспекте Chevrolet сбил мужчину. Пострадавший получил сильные повреждения.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло около 6:25.

На Слобожанском проспекте сбили пешехода

На Слобожанском проспекте сбили пешехода

Информатор

По предварительной информации, Chevrolet двигался в сторону выезда из Днепра. В это время, в неположенном месте на дорогу выбежал мужчина практически перед автомобилем. Водитель ехал на большой скорости, не успел затормозить и сбил пешехода.

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На Слобожанском проспекте сбили мужчину

На Слобожанском проспекте сбили мужчину

Информатор

Пострадавший в тяжелом состоянии

Пострадавший в тяжелом состоянии

Информатор

Мужчина выбежал на дорогу

Мужчина выбежал на дорогу

Информатор

Водитель не успел затормозить

Водитель не успел затормозить

Информатор

На месте событий работали 2 наряда полиции и 2 бригады скорой помощи. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №6 в тяжелом состоянии.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария полиция новости
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