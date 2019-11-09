В Днепре задержали студента, который рекламировал и употреблял наркотики

8 ноября патрульные Днепра задержали 19-летнего студента, который разрисовывал стены.

Об этом OBOZREVATEL узнал в Патрульной полиции Днепропетровской области.

Студент из Днепра принимал и рекламировал наркотики musavat.com

Около 3:00 к патрульному экипажу обратился неравнодушный гражданин и сообщил, что неизвестный в подземном переходе на Слобожанском проспекте что-то рисует на стенах.

Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили молодого человека, который наносил баллончиком с краской рекламу наркотических веществ.

Парень был задержан полицейскими, после чего объяснил, что он студент-первокурсник и таким образом зарабатывает деньги. Юноша признался, что сам употребляет различные наркотические смеси и вчера делал такие надписи на домах по проспекту Гагарина. У студента патрульные обнаружили 6 баллончиков с краской.

Также выяснилось, что парня неоднократно госпитализировали в больницу с диагнозом передозировка наркотическими веществами. Его доставили в Индустриальное отделения полиции и передали следователям.

Парня неоднократно госпитализировали в больницу Патрульная полиция Днепропетровской области

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром задержали россиянку с наркотиками.

Яна Коваль

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