В Днепре задержали банду, устроившую смертельное ДТП. Видео

Полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП в Днепре на похищенном автомобиле и подозреваются в серии особо тяжких преступлений.

Об этом во время брифинга 17 февраля сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Тарас Воликов, передает сайт Нацполиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полицейские задержали преступную группу Сайт Нацполиции

Выяснилось, что банда состояла из шести человек. В воскресенье, 16 февраля, члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него 20 тыс. долларов. На перекрестке потерпевший заметил автомобиль патрульной полиции и стал кричать о помощи. В ходе преследования авто со злоумышленниками было задержано на месте ДТП, в котором погиб один человек, а еще двое, среди которых четырехлетний ребенок, пострадали.

Полицейские задержали преступную группу Сайт Нацполиции

В полиции рассказали, что 54-летний мужчина в ноябре 2019 года вышел из тюрьмы и организовал преступную группировку. В течение этого времени правоохранители документировали их деятельность. В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП. Этой же ночью сотрудники полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их проживания полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Полицейские задержали преступную группу Сайт Нацполиции

Сейчас все шестеро мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Видео задержания:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской Audi, "убегая" от полиции, сбил трех пешеходов. Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

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