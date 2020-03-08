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8 марта • обновлено в 17:29
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Игорь Кравченко

В Днепре водитель Suzuki чудом спасся от смертельного столкновения: видео момента

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В воскресенье, 8 марта, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария с участием автомобилей Suzuki и Mazda.

Авария произошла возле ТЦ "Наша правда". В инциденте пострадала женщина, сообщает Информатор.

Автомобиль Mazda двигался по проспекту в сторону улицы Калиновой. Возле ТЦ водитель решил повернуть между островками безопасности со средней полосы (этот маневр противоречит знакам на данном участке). Водитель Suzuki двигался сзади, пытаясь избежать столкновения, он вывернул руль влево, снес знак и выехал на "встречку".

ДТП на Слобожанском

ДТП на Слобожанском

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром произошло лобовое столкновение маршрутки и Mazda. В ДТП пострадало 5 человек.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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