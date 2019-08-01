В Днепре велосипедист угодил под колеса ВАЗ: видео жуткого ДТП

В Днепре на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Гоголя столкнулись велосипед и ВАЗ.

Инцидент произошел утром 1-го августа. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскоролльте до конца страницы).

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Известно, что велосипедист ехал вниз по Паторжинского. Автомобиль поворачивал на улицу Гоголя и двигался в сторону проспекта Яворницкого. На перекрестке произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал. Велосипедист получил ранения легкой степени тяжести.

На место происшествия вызвали полицию и "скорую помощь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре загорелась маршрутка с пассажирами.

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