Недавно в Днепре в сквере Героев установили металлические конструкции в виде фигур расстрелянных людей.

В итоге неизвестные вандалы разрисовали и погнули фигуры, сообщила Юлия Дмитрова на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я бы сказала многое о людях, которые нас окружают. Но скажу только спасибо нашим сотрудникам УРЭА, которые сразу же отреагировали и исправили все повреждения. Война рядом, но не для всех", – написала девушка.

Вандалы испортили фигуры Facebook Юлии Дмитровой

В соцсети люди бурно отреагировали на происшествие:

"Пора заводить "Реестр подонков", "Война идет среди нас. Многие нуждаются в воспитании и образовании... потому что они быдло!", "Руки бы поотрывать...", "Нет слов. В смысле, они обсценные", "Ссучье", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Вандалы испортили фигуры Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры Facebook Юлии Дмитровой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре появились загадочные фигуры расстрелянных людей.

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