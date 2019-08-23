Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре вандалы осквернили расстрелянных людей: в сети возмущены. Фото

662 Читать материал на украинском

Недавно в Днепре в сквере Героев установили металлические конструкции в виде фигур расстрелянных людей.

В итоге неизвестные вандалы разрисовали и погнули фигуры, сообщила Юлия Дмитрова на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я бы сказала многое о людях, которые нас окружают. Но скажу только спасибо нашим сотрудникам УРЭА, которые сразу же отреагировали и исправили все повреждения. Война рядом, но не для всех", – написала девушка.

Новости
Параду быть: ветераны ООС озвучили план на День Независимости

Вандалы испортили фигуры

Вандалы испортили фигуры

Facebook Юлии Дмитровой

В соцсети люди бурно отреагировали на происшествие:

"Пора заводить "Реестр подонков", "Война идет среди нас. Многие нуждаются в воспитании и образовании... потому что они быдло!", "Руки бы поотрывать...", "Нет слов. В смысле, они обсценные", "Ссучье", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Новости
"Душа боролась трое суток..." Украину всколыхнула трагедия воина ООС
Вандалы испортили фигуры

Вандалы испортили фигуры

Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры

Вандалы испортили фигуры

Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры

Вандалы испортили фигуры

Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры

Вандалы испортили фигуры

Facebook Юлии Дмитровой

Вандалы испортили фигуры

Вандалы испортили фигуры

Facebook Юлии Дмитровой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре появились загадочные фигуры расстрелянных людей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Днепр
Тег
люди
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...