В Днепре трамвай протаранил автомобиль. Фото с места аварии

В понедельник, 1 июня, в Днепре на перекрестке улиц Владимира Антоновича и Юрия Савченко случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно OBOZREVATEL с места происшествия, трамвай №17 столкнулся с легковым автомобилем Rover (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре трамвай протаранил автомобиль

Так, трамвай №17 двигался по проспекту Пушкина, а легковой автомобиль Rover по проспекту Поля. Водитель машины начал двигаться на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электротранспортом.

Отметим, что в ДТП никто не пострадал. Легковой автомобиль увез эвакуатор.

В Днепре трамвай протаранил автомобиль

В Днепре трамвай протаранил автомобиль

Кроме того, из-за аварии остановилось движение трамваев по проспекту Пушкина. На месте работает полиция и выясняет все обстоятельства.

В Днепре трамвай протаранил автомобиль

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что возле села Приднепровское произошло лобовое столкновение автоцистерны DAF и автомобиля Opel. В результате 3-летний ребенок выжил, а родители умерли.

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