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20 мая • обновлено в 15:42
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В Днепре толпа мужчин напала на полицейских: подробности

2.3т
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В Днепре 19 мая сотрудники патрульной полиции подверглись нападению во время выполнения служебных обязанностей.

Водитель и пассажир находящегося в розыске Аudi А4, который полицейские остановили на улице Короленко, вели себя агрессивно и пытались всячески воспрепятствовать их действиям. Вскоре им на подмогу прибыло около 20 знакомых, а конфликт быстро перерос в драку, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре напали на полицейских

В Днепре напали на полицейских

Национальный банк новостей

Злоумышленники выхватили из рук полицейского мобильное средство фиксации и нанесли ему телесные повреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Одного из фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении.

По указанному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 342 – сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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