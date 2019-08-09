В Днепре студенты пришли на экзамен с поддельными паспортами: возник скандал

В Днепре 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами.

Инцидент произошел в частном высшем учебном заведении "Днепровский медицинский институт традиционной медицины", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, подозрение о подделке паспортов появилось во время государственного экзамена по специальности "Медицина".

ВУЗ Зеркало недели

В ВУЗ приехала полиция и выясняла все обстоятельства.

Они подтвердили, что паспорта являются поддельными, и составили соответствующий акт.

Как отметили в пресс-службе, 10 студентам удалось убежать, а остальных доставили в полицию.

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