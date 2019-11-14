В Днепре столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавший

В четверг, 14 ноября, на Набережной Заводской в Днепре столкнулись Daewoo и мотоцикл.

В результате ДТП водитель мотоцикла оказался в больнице, передает "Информатор".

В Днепре столкнулись легковушка и мотоцикл Информатор

По предварительной информации, водитель автомобиля ехал в направлении жилмассива Парус. Во время поворота налево в машину врезался мотоцикл, который ехал в противоположном направлении.

Водитель автомобиля утверждает, что ему горел зеленый сигнал светофора и он не видел мотоциклиста.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В результате ДТП образовалась пробка в обоих направлениях.

В Днепре столкнулись легковушка и мотоцикл Информатор

В Днепре столкнулись легковушка и мотоцикл Информатор

В Днепре столкнулись легковушка и мотоцикл Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП. В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок.

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