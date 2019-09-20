В Днепре сообщили о минировании офиса в центре города

В Днепре утром 20 сентября стало известно о минировании офисного здания на улице Шевченко.

Под угрозой взрыва оказался дом № 37, в котором находятся офисы с десяток различных фирм и компаний. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре сообщили о минировании офисов Коллаж

Сообщение о минировании поступило на линию "102" от неизвестного мужчины. На место сразу же прибыли полицейские, спасатели, следователи и взрывотехники.

Всех людей, которые находились в здании, эвакуировали на время обследования помещения и прилегающей территории. Главный вход оградили сигнальной лентой.

В центре Днепра заминировали офис Информатор

В центре Днепра заминировали офис Информатор

На данный момент обыски продолжаются. Было это очередное псевдоминирование или же угроза действительно есть – станет известно позже.

В центре Днепра заминировали офис Информатор

В центре Днепра заминировали офис Информатор

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