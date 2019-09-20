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20 сентября • обновлено в 12:18
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В Днепре сообщили о минировании офиса в центре города

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В Днепре утром 20 сентября стало известно о минировании офисного здания на улице Шевченко.

Под угрозой взрыва оказался дом № 37, в котором находятся офисы с десяток различных фирм и компаний. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре сообщили о минировании офисов

В Днепре сообщили о минировании офисов

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Сообщение о минировании поступило на линию "102" от неизвестного мужчины. На место сразу же прибыли полицейские, спасатели, следователи и взрывотехники.

Всех людей, которые находились в здании, эвакуировали на время обследования помещения и прилегающей территории. Главный вход оградили сигнальной лентой.

В центре Днепра заминировали офис

В центре Днепра заминировали офис

Информатор

В центре Днепра заминировали офис

В центре Днепра заминировали офис

Информатор

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На данный момент обыски продолжаются. Было это очередное псевдоминирование или же угроза действительно есть – станет известно позже.

В центре Днепра заминировали офис

В центре Днепра заминировали офис

Информатор

В центре Днепра заминировали офис

В центре Днепра заминировали офис

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Под Днепром произошло жёсткое ДТП с переворотом. В Каменском на проспекте Героев АТО автомобиль Audi на высокой скорости влетел в Lanos. Участники ДТП во время следственного осмотра места аварии распивали спиртное, слушали музыку и танцевали.

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Место
Украина Днепр
Теги
минирование полиция офис
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