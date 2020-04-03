В Днепре разыскивают пропавшего мужчину: фото и приметы

В Днепре объявили в розыск без вести пропавшего 31-летнего Мартысевича Евгения Леонидовича.

9 марта мужчина ушел из дома, расположенного в переулке Салтыкова-Щедрина в Соборном районе. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщает Информатор.

Приметы: рост — 183 см, вес — 110 кг, плотного телосложения, круглая голова, короткие темные волосы.

В Днепре разыскивают пропавшего мужчину Информатор

Особые приметы: шрам на голове, размером около 4 см, на лице с левой стороны снизу на челюсти шрам от операции, длиной около 4 см, шрам на переносице, шрамы на предплечиях от ножа.

Был одет: в спортивный костюм Adidas, кофту темно-зеленого цвета с темно-коричневыми вставками, черные штаны, белые кожаные кроссовки.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Евгения, сообщайте по номерам (097) 642-34-22 или "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Интерпол отменил международный розыск бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Боделана, которого разыскивали в рамках уголовного дела о событиях 2 мая в Одессе.

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