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В Днепре пропал молодой военнослужащий. Фото

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В Днепре пропал военнослужащий Андрей Марчук.

19 июля парень поехал в увольнение в Днепр, а 20 июля исчез, сообщил Рустам Мустафаев на странице в Facebook.

"Парень ответственный, дисциплинированный и не употребляет алкоголь. Разговаривает на украинском", – отметил Мустафаев.

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Мужчина добавил, что военная часть подала заявление об исчезновении в официальный розыск.

Пропал боец

Пропал боец

Facebook Рустама Мустафаева

Как сообщал OBOZREVATEL, военная прокуратура задержала ревизора за вымогательство в Днепропетровской области.

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Украина Днепр
Теги
Днепр пропал человек
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
9 кругов ада нацисту.
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