В Днепре пропал молодой военнослужащий. Фото

В Днепре пропал военнослужащий Андрей Марчук.
19 июля парень поехал в увольнение в Днепр, а 20 июля исчез, сообщил Рустам Мустафаев на странице в Facebook.
"Парень ответственный, дисциплинированный и не употребляет алкоголь. Разговаривает на украинском", – отметил Мустафаев.
Мужчина добавил, что военная часть подала заявление об исчезновении в официальный розыск.
Пропал боец
Facebook Рустама Мустафаева
Как сообщал OBOZREVATEL, военная прокуратура задержала ревизора за вымогательство в Днепропетровской области.
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